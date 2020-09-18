Военный источник сообщил, что атака была осуществлена с моря, несколько ракет сбиты до подлета к цели.
Ожидается, что американская делегация будет принята главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Бобур Азизов, ранее возглавлявший Управление государственного протокола, сменил на этой должности Ульфата Кадырова.
С узбекской стороны в мероприятиях примет участие заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Сухроб Холмурадов.
Ну что ж. Лондонский апелляционный суд, неспособный отказать России во взыскании иска к Украине, вполне ожидаемо встал на лукавый путь судебных проволочек. И назначил дело к новому рассмотрению.
Всего в совместных учениях примут участие около 600 военнослужащих двух государств. Стороны уничтожат условные террористические группировки в горных районах Республики Таджикистан.
В настоящее время страны готовятся к узбекско-индийской встрече на высшем уровне.
Абдулазиз Камилов со спецпредставителем генсека ООН разобрал повестку дня международной конференции, которую планируется провести в 2019 году в Ташкенте с участием ведущих международных аналитических центров.
Бердымухамедов поручил вице-премьеру, курирующему науку, образование и здравоохранение, возглавить правительственную делегацию, которая примет участие в заседании Совета глав государств СНГ 28 сентября в Душанбе.
Об академических связях политологов стран Центральной Азии и России Sputnik Узбекистан рассказал исполнительный директор Российского общества политологов, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов.
Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов указом президента республики назначен на должность председателя правления компании "Узбекнефтегаз". О переходе на новую должность он заявил на торжественном прием в честь 27-летия независимости Узбекистана.
Президент Беларуси оказался первым из глав государств, получившим приглашение.
Заседание пройдет 28 сентября, в узком формате стороны обменяются мнениями о взаимодействии в рамках интеграционного объединения.
О чем договорились президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам встречи в Ташкенте - в материале Sputnik.
Также Медведева поздравили премьер-министры Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Назначение Джахонгира Артыкходжаева стало одним из главных вопросов повестки дня на заседании Кенгаша народных депутатов.
Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов встретился с делегацией во главе с министром здравоохранения Республики Беларусь Валерием Малашко.
Бахром Ашрафханов выполнял дипломатические обязанности с 2016 года, на новой должности он сменил Алишера Султанова.
Сейчас существует угроза захвата талибами уезда Дай-Мирдад в центральной афганской провинции Вардак.
Президенты Узбекистана и Беларуси подвели итоги двусторонних переговоров в Ташкенте, отметив небывалое количество конкретных подписанных соглашений и огромные перспективы, открывающиеся перед странами.