Узбекистан и Таджикистан запустили еще три автобусных маршрута

Стоимость проезда по маршрутам составит от 20 тысяч сумов до 70 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Узбекистан и Таджикистан запустили еще три регулярных автобусных маршрута между городами двух стран.

Автобусное сообщение между городами Узбекистана и Таджикистана прекратилось в 1992 году, с началом гражданской войны в Таджикистане. В середине мая был вновь запущен автобусный рейс по маршруту Ташкент - Худжанд.

"Девятого сентября были запущены еще три рейса между городами двух стран", - сказал представитель "Узавтотранса". В частности, налажено автобусное сообщение по маршрутам Термез – Душанбе (251 километр, время в пути – 5,4 часа), Денау – Душанбе (107 километров, 2,25 часа) и Самарканд – Пенджикент (64 километра, 1,25 часа), сообщил РИА Новости в понедельник представитель Узбекского агентства автомобильного транспорта ("Узавтотранс").

Стоимость проезда по маршрутам составит от 20 тысяч сумов до 70 тысяч сумов (от 2,5 долларов до 9 долларов). По данным агентства, пассажиры автобусных рейсов будут в приоритетном порядке проходить границу через контрольно-пропускные пункты в течение получаса.

Официальный визит Рахмона в Узбекистан прошел 17-18 августа . Лидеры двух стран подписали 27 документов, договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, военной, культурной сферах, уладили спорные вопросы по государственным границам.

В апреле 2017 года возобновилось авиасообщение между столицами республик, прерванное в 1992 году, а в марте 2016 года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. В конце марта вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.