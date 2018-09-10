Госминистр иностранных дел Индии прилетит на заседание в Самарканд

Он примет участие в обсуждении регионального сотрудничества в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Государственный министр иностранных дел Индии Мобашар Джавад Акбар прилетит в Самарканд на пятое заседание диалога "Индия – Центральная Азия". Об этом пишет пресс-служба МИД.

Переговоры состоятся 13-14 сентября. Индийская делегация проведет совещание вместе с учеными и экспертами из государств Центральной Азии.

Участники форума обсудят вопросы текущей динамики регионального сотрудничества в ЦА, совместного противодействия угрозам, а также выработки востребованных предложений и рекомендаций по углублению взаимодействия центральноазиатских стран с Индией в сферах политики, экономики, безопасности и культуры.