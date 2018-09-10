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Международная конференция Китай и Узбекистан: перспективы реализации в сотрудничестве инициативы Один пояс - один путь

Заседание форума "Один пояс - один путь" может пройти в Узбекистане

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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По словам директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Узбекистана Владимира Норова, сейчас вопросы организации форума обсуждаются с китайской стороной.

ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. Заседание международного форума "Один пояс – один путь" может пройти в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Узбекистана Владимира Норова.

Международный симпозиум "Один пояс – один путь": диалог между мозговыми институтами и СМИ Китая и Узбекистана" проходит сегодня в Ташкенте. Организаторами мероприятия выступили Центр "Стратегия развития" Узбекистана и Ассоциация публичной дипломатии Китая.

"Совместно с китайской стороной осуществляется проработка вопроса организации одного из заседаний форума "Один пояс — один путь" в Узбекистане", - заявил Норов на открытии симпозиума.

Директор ИСМИ отметил, что в рамках данной инициативы востребованным становится укрепление сотрудничества исследовательских центров Узбекистана и Китая. В частности, рассматривается возможность создания научно-исследовательского центра "Один пояс - один путь" при Ташкентском институте востоковедения с привлечением китайских экспертов и аналитиков.

Генеральный секретарь Ассоциации публичной дипломатии Китая Чжао Сиюань напомнил, что за прошедшие пять лет товарооборот Китая со странами вдоль "Одного пояса - одного пути" составил более 5 триллионов долларов, а инвестиции Китая в зарубежные страны превысили 70 миллиардов долларов.

"Эти проекты позволят повысить привлекательность Центральной Азии и открыть новые кратчайшие пути, связывающие государства АТР, в первую очередь Китай со странами Европы, Ближнего Востока и Южной Азии", - добавил Чжао Сиюань.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях. В мае 2017 года в Пекине состоялся первый форум "Один пояс — один путь", в котором приняли участие лидеры и главы около 30 государств.




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