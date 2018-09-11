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Представитель Госдепа США по религии посетит Узбекистан

CC0 / pixabay
Политика
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Американский дипломат обсудит недавние позитивные шаги по свободе вероисповедания в республике.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Представитель США по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк посетит Украину, Польшу и Узбекистан с 10 по 19 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Госдепартамента.

В Узбекистане американский дипломат обсудит "недавние позитивные шаги по свободе вероисповедания" и будет продвигать "законодательные реформы" в этом направлении, уточнил Госдеп.

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В Польше Браунбэк будет присутствовать на встрече ОБСЕ, проведет беседы с местными религиозными лидерами и посетит мемориал на месте концлагеря Освенцим времен Второй мировой войны.

На Украине Браунбэк обсудит с представителями правительства и религиозными деятелями "усилия по защите и продвижению религиозной свободы". Ведомство не уточнило, будет ли Браунбэк обсуждать наиболее острый вопрос церковной жизни на Украине - об автокефалии.

 




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