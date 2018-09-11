Кириенко: выборы президента 18 марта – главное событие года

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул, что применения административного ресурса во время выборов "не было и в помине".

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко назвал прошедшие 18 марта выборы главным событием года, сообщает РИА Новости.

Об этом он заявил, выступая на третьем съезде Российского общества политологов в понедельник.

По его словам, они стали феноменом и продемонстрировали высокий уровень консенсуса, когда впервые в истории за действующего главу государства проголосовали более половины избирателей.

© Sputnik / Евгений Одиноков В России создадут грантовый фонд для гуманитарных наук

При этом, несмотря на многочисленные разговоры вокруг выборов, использования административного ресурса "не было и в помине", подчеркнул Сергей Кириенко.

Ранее корреспондент Sputnik Узбекистан сообщал о предложении Кириенко создать в России грантовый фонд для развития гуманитарных наук. Он подчеркнул, что правительство вполне способно найти финансирование до конца года.

В воскресенье в 26 субъектах Российской Федерации прошел Единый день голосований – выбирали губернаторов, депутатов и мэров.