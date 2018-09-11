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Узбекистан обсудит с делегацией Госдепа США инвестиции и торговлю

Sputnik
Политика
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Представители департамента во главе с первым заместителем помощника госсекретаря прибывает с визитом в республику в среду.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В среду, 12 сентября, в Узбекистан прибывают представители Госдепа США, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Возглавляет американскую делегацию первый заместитель помощника госсекретаря по вопросам экономики и бизнеса Брайан МакФитерс.

"В программе визита предусмотрены встречи в кабинете министров, министерствах иностранных дел, внешней торговли, экономики, по развитию информационных технологий и коммуникаций, в ходе которых планируется обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах",  - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о приезде в республику представителя США по свободе вероисповедания Сэма Браунбэка, он посетит Узбекистан, Украину и Польшу с 10 по 19 сентября. Он намерен заняться продвижением "законодательных реформ" по свободе вероисповедания в РУ. Также Браунбэк обсудит с узбекистанскими коллегами "недавние позитивные шаги" в этом направлении.

Теги:
визит, Госдепартамент США, США



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