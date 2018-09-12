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Президент РФ Владимир Путин

Путин: мир с Японией может быть без усилий заключен до конца года

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Политика
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Такое предложение президент РФ внес на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил до конца года без предварительных усилий заключить мирный договор с Японией, сообщает РИА Новости.

Такое заявление российский лидер озвучил на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума, который проходит в сентябре во Владивостоке.

Восточный экономический форум
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По словам Абэ, отсутствие мирного договора создает препятствия для "реализации уникальных возможностей", которые существуют у РФ и Японии.

Российский лидер напомнил о 70-летних переговорах между Японией и Россией, Страна восходящего солнца претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. После Второй мировой войны стороны так и не подписали мирный договор, его условием Токио поставил возвращение указанных территорий. Москва, со своей стороны, напоминает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Ялтинской конференции 1945 года.

Теги:
Синдзо Абэ, Япония, Владимир Путин



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