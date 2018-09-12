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Осенняя сессия ОБСЕ

В Варшаве участников драки из таджикской делегации не пустят на конференцию

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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По словам директора бюро по демократии и правам человека ОБСЕ Ингиборги Солрун Гисладоттир, они не смогут участвовать в обсуждении, пока не закончится расследование.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В Варшаве участников драки между представителями правительственной делегации Таджикистана и активистами таджикской оппозиции не допустят к конференции, сообщает Sputnik Таджикистан.

По словам директора бюро по демократии и правам человека ОБСЕ Ингиборги Солрун Гисладоттир, они не смогут участвовать в обсуждениях, пока полиция не закончит расследование.

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Также Гисладоттир назвала инцидент недопустимым и добавила, что агрессивным действиям не место на конференции и вне ее.

Во вторник днем, когда члены правительственной делегации покидали здание заседаний конференции ОБСЕ, к ним подошли активисты таджикской оппозиции с намерением поздороваться со своими бывшим соратником Аёмиддином Сатторовым. Затем он вышел из здания, к нему подошел активист Сулаймон Орзуев и попросил сфотографироваться с призывом освободить политических заключенных из тюрем Таджикистана. В этот момент один из членов делегации отнял у него листок, завязалась драка.

Теги:
Драка, Таджикистан, ОБСЕ



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