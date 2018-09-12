Стали известны подробности предстоящей встречи Лукашенко и Мирзиёева

В столице Узбекистана президенты двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составе.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Александр Лукашенко направился с официальным визитом к своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву - борт номер один вылетел сегодня из аэропорта Минска в направлении Ташкента. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

© Sputnik / Алексей Дружинин Не сразу все устроилось: как развивались отношения Минска и Ташкента

В столице Узбекистана президенты двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составе, причем главным образом внимание будет сосредоточено на вопросах торговли и экономического сотрудничества.

Кроме того, стороны рассмотрят вопросы развития промышленной кооперации и создание предприятий по сборке белорусской техники.

Еще на переговорах будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений - от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма.

Лукашенко и Мирзиёев отдельно обсудят вопросы региональной и международной политики, состоится обмен мнениями между президентами на этот счет.

Итогом переговоров между лидерами двух стран, как ожидается, станет подписание целого пакета документов, которые предусматривают расширение сотрудничества между Минском и Ташкентом.

Во время официального визита Лукашенко в столице Узбекистана состоится форум делового и межрегионального сотрудничества.

В Ташкенте будет представлена выставка белорусских предприятий под общим брендом Made in Belarus. Планируется, что форум станет площадкой для подписания коммерческих контрактов между бизнесменами двух стран.