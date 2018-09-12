20:19 12 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Ташкент

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Ташкент

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
Получить короткую ссылку
12140

Президент Беларуси пробудет в Узбекистане до 14 сентября, он намерен провести переговоры с Шавкатом Мирзиёевым по ключевым вопросам сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В международный аэропорт имени Ислама Каримова в Ташкенте прибыл президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщается в Telegram-канале Шавката Мирзиёева.

У трапа главу Республики Беларусь встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Самолет президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко
Фотохост-агентство
Стали известны подробности предстоящей встречи Лукашенко и Мирзиёева

Ранее стали известны подробности предстоящей встречи Лукашенко и Мирзиёева. Лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составе, в основном внимание сосредоточат на вопросах торговли и экономического сотрудничества.

Кроме того, они рассмотрят вопросы развития промышленной кооперации и создание предприятий по сборке белорусской техники в РУ. Другой спектр вопросов включает промышленность, сельское хозяйство, различные аспекты гуманитарной сферы, туризм.

Лукашенко пробудет в Узбекистане до 14 сентября.

Теги:
президент, Узбекистан, Беларусь



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Максим Алексеев
    Рухнувшие стереотипы

    После визита в Баку известный российский танцор и путешественник признал, что это вовсе не "старенький город", как он думал раньше.

  • Фигурки производства Минского фарфорового завода
    Коллекционная редкость

    Минский фарфоровый завод прекратил существование почти десять лет назад, а сейчас его изделия собирают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

  • В Абхазии в ночных условиях РСЗО Град и бомбардировщики Су-25 ЮВО уничтожили заглубленные штабы боевиков на учениях
    Сирийский опыт

    Российские военные уничтожили "боевиков" на полигоне "Цабал" в Абхазии – при выполнении задачи использовался опыт боевых действий в Сирии.

  • Церковь Святого Креста, остров Ахтамар, Турция
    Входа нет

    Туристам с флагами Армении в руках не разрешили войти в церковь Сурб Хач (Святого Креста) острова Ахтамар на озере Ван в Турции.

  • Илья Козырев
    "Без нас и против нас"

    Латышские элиты злоупотребляют демократическими нормами, чтобы создать Латвию без русских, заявил активист на заседании ОБСЕ.

  • Задержание мужчины
    Закурить не найдется?

    В Литве таможенники задержали россиянина, перевозившего контрабандные сигареты на сумму более двух миллионов евро.

  • Саперы национальной армии Молдовы
    Эхо войны

    Ремонтные работы в Кишиневе подчас могут привести к опасным сюрпризам, из-за которых срочно требуется помощь саперов.

  • Флаг Эстонии на башне Длинный Герман
    Ядерный нейтралитет

    Общественные активисты предлагают разместить на территории Эстонии ядерное оружие, чтобы обеспечить абсолютный нейтралитет республики.

  • В Москве открыли памятник Дмитрию Разумовскому
    В память о герое

    В столице России открыли монумент Дмитрию Разумовскому, погибшему при освобождении заложников в Бесланской школе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Балет на улице Мехико
Балет - в массы: на улицах Мехико можно посмотреть "Лебединое озеро"
В Закарпатье живет единственная в мире бабушка, которая летает в магазин на корыте
Бабушка в Закарпатье освоила полеты на корыте
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054