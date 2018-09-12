Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Ташкент

Президент Беларуси пробудет в Узбекистане до 14 сентября, он намерен провести переговоры с Шавкатом Мирзиёевым по ключевым вопросам сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В международный аэропорт имени Ислама Каримова в Ташкенте прибыл президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщается в Telegram-канале Шавката Мирзиёева.

У трапа главу Республики Беларусь встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Ранее стали известны подробности предстоящей встречи Лукашенко и Мирзиёева. Лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составе, в основном внимание сосредоточат на вопросах торговли и экономического сотрудничества.

Кроме того, они рассмотрят вопросы развития промышленной кооперации и создание предприятий по сборке белорусской техники в РУ. Другой спектр вопросов включает промышленность, сельское хозяйство, различные аспекты гуманитарной сферы, туризм.

Лукашенко пробудет в Узбекистане до 14 сентября.