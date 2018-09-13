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Дилшод Султанов назначен начальником Казначейства Министерства финансов

У министра финансов Узбекистана появился новый заместитель

Пресс-слжуба минфина Узбекистана
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (237)
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Ранее кадровые назначения в Минфине происходили в августе.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Новым начальником казначейства, заместителем министра финансов Узбекистана стал Дилшод Султанов. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Ранее эту должность занимал Дилшод Саттаров. Однако с 20 августа он работает генеральным директором узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации "Узстандарт".

В августе также произошли кадровые назначения в системе Минфина республики. Новым директором департамента управления Фонда господдержки сельского хозяйства при министерстве стал Икромжон Уразкулов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (237)

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Теги:
финансы, Узбекистан



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