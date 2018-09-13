У министра финансов Узбекистана появился новый заместитель

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Новым начальником казначейства, заместителем министра финансов Узбекистана стал Дилшод Султанов. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Ранее эту должность занимал Дилшод Саттаров. Однако с 20 августа он работает генеральным директором узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации "Узстандарт".
В августе также произошли кадровые назначения в системе Минфина республики. Новым директором департамента управления Фонда господдержки сельского хозяйства при министерстве стал Икромжон Уразкулов.