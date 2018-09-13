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Ташкент и Минск могут заключить соглашение о ВТС

© Sputnik / Тигран Меграбян
Политика
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Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (11)
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В четверг Лукашенко проведет переговоры с Мирзиёевым, по итогам планируется подписать 19 двусторонних документов.

ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Узбекистан и Беларусь могут подписать соглашение о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) в ходе визита в Ташкент белорусского президента Александра Лукашенко, считает руководитель отдела института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Милана Базарова.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Узбекистан
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Как в Ташкенте встречали Лукашенко

Лукашенко находится с первым госвизитом в Узбекистане 12-14 сентября. В четверг он проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, по итогам планируется подписать 19 двусторонних документов.

"Одно из важных соглашений – о развитии военно-технического сотрудничества", - сообщила Базарова в пресс-центре, открытом к визиту Лукашенко.

По ее словам, документ предусматривает обмен опытом в производстве продукции военного назначения.

"Для нас почему это очень важно? Беларусь достаточно сильна и показала хорошие результаты в этом направлении", - добавила эксперт.

По ее данным, Беларусь сегодня входит сейчас в двадцатку крупнейших стран по производству военной продукции, ее поставки составили свыше миллиарда долларов.

Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (11)
Теги:
военное сотрудничество, Шавкат Мирзиёев, Александр Лукашенко, Беларусь, Узбекистан



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