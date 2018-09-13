Белорусский лидер ждет главу Узбекистана в любое удобное для Мирзиёева время.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Александр Лукашенко ждет с визитом в Беларуси Шавката Мирзиёева. Свое приглашение он озвучил во время переговоров в резиденции Куксарой.

"Проводимая под вашим руководством работа в Узбекистане заслуживает самой высокой оценки. Вы осуществили мудрые преобразования как во внутренней, так и внешней политике, укрепили отношения с соседними странами. Мы готовы сотрудничать и обмениваться опытом во взаимовыгодных сферах", – отметил Лукашенко.

Как пишет пресс-служба президента Узбекистана, белорусский лидер ждет главу республики в любое удобное для Мирзиёева время.

На встрече стороны отметили, что товарооборот между государствами в 2017 году вырос на 60 процентов.