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Встреча президента Узбекистана с президентом Беларуси в резиденции Куксарой

Лукашенко: в Беларуси рады успехам Узбекистана в развитии экономики

© Пресс-служба Александра Лукашенко
Политика
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Об этом президент республики заявил в ходе встречи с главой РУ Шавкатом Мирзиёвым 13 сентября.

ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. В Беларуси рады успехам Узбекистана в развитии национальной экономики и активизации межгосударственных отношений, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

"Вам пришлось разгребать завалы внутри страны - и объективные, и субъективные вещи. Все-таки примерно тридцать три миллиона населения - это гигантская республика, и весь народ надо накормить. Надо разные течения, религиозные, национальные и прочие, сохранить и объединить, направить ", - сказал президент Беларуси Шавкату Мирзиёеву в ходе встречи в узком формате 13 сентября в резиденции Куксарой.

Ранее Лукашенко также пригласил узбекистанского коллегу приехать с визитом в Беларусь в любое удобное время. Он подчеркнул готовность сотрудничать и обмениваться опытом во взаимовыгодных сферах.

Белорусский лидер находится в Узбекистане с первым в истории государственным визитом 12-14 сентября. По итогам переговоров планируется подписать 19 двусторонних документов.

Теги:
Переговоры о мире, Шавкат Мирзиёев, Александр Лукашенко



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