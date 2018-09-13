Симоньян: причастные к делу Скрипалей ответили на все вопросы

Главному редактору телеканала Russia Today и Sputnik удалось взять у них интервью накануне, в ближайшее время оно появится в эфире.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что причастные к делу Скрипалей ответили на все ее вопросы, сообщает РИА Новости.

Симоньян удалось взять интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова накануне вечером, оно в ближайшие часы появится в эфире Russia Today.

© Sputnik / Евгений Биятов Симоньян ответила на предложение Шотландии отобрать лицензию у RT

По словам главреда, она их специально не искала. Точнее, редакция RT искала их так же, как и остальные профессиональные редакции – по соцсетям, источникам. В итоге Петров и Боширов позвонили Маргарите Симоньян на мобильный телефон сами.

В марте в британском городе Солсбери разразился громкий скандал в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в преступлении Россию, Москва это категорически отрицает. Скрипаль покинул больницу в середине мая, его дочь – в апреле, позже она заявила о намерении вернуться в Россию.

В начале сентября Британия предъявила снимки двух "подозреваемых" – офицеров Александра Петрова и Руслана Боширова. При этом власти подчеркивают, что имена ненастоящие.