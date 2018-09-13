Узбекистан и Беларусь будут развивать военно-техническое сотрудничество

Соглашение о ВТС подписали Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана и Государственный военно-промышленный комитет Беларуси.

ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Узбекистан и Беларусь в четверг по итогам переговоров президентов двух стран Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС).

Лукашенко находится с официальным визитом в Узбекистане 12-14 сентября.

Соглашение подписали Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана и Государственный военно-промышленный комитет Беларуси.

Ранее руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Милана Базарова сообщила, что документ предусматривает обмен опытом в производстве продукции военного назначения. По мнению эксперта, белорусский ВПК обладает серьезной промышленной базой в данной сфере.