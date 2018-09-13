18:04 13 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Военнослужащие ВС РУз во время учебный занятий

Узбекистан и Беларусь будут развивать военно-техническое сотрудничество

МО РФ
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (15)
70 0 0

Соглашение о ВТС подписали Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана и Государственный военно-промышленный комитет Беларуси.

ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Узбекистан и Беларусь в четверг по итогам переговоров президентов двух стран Шавката Мирзиёева и Александра Лукашенко подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС).

Лукашенко находится с официальным визитом в Узбекистане 12-14 сентября.

Соглашение подписали Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана и Государственный военно-промышленный комитет Беларуси.

Ранее руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Милана Базарова сообщила, что документ предусматривает обмен опытом в производстве продукции военного назначения. По мнению эксперта, белорусский ВПК обладает серьезной промышленной базой в данной сфере.

Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (15)

По теме

Домотенко: Беларусь готова предложить Узбекистану сборку гусеничной техники
Теги:
Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиёев, Беларусь, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    Не с тем связался!

    Бывший президент Армении Роберт Кочарян пообещал, что премьер-министр Никол Пашинян пожалеет, что связался с ним.

  • Айварс Лембергс в бейсболке Сделаем Латвию великой
    Трампу привет!

    Мэр Вентспилса подарит высшим должностным лицам Латвии бейсболки с надписью "Сделаем Латвию великой".

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Не напугаете!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что парламентская комиссия по расследованию связей властей и бизнеса не заставит ее замолчать.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Балет на улице Мехико
Балет - в массы: на улицах Мехико можно посмотреть "Лебединое озеро"
Петров и Боширов: из-за действий британских властей мы опасаемся за нашу жизнь
Петров и Боширов: действия британских властей сломали нам жизнь
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054