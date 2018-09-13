Первый бизнес-форум женщин Узбекистана и Казахстана прошел в сентябре

Делегация РК во главе с государственным секретарем Гульшарой Абдыкаликовой прибыла в РУ 12 сентября.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Женщины Узбекистана и Казахстана провели первый в истории бизнес-форум, сообщает UzDaily.uz.

Делегация РК во главе с государственным секретарем, председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике прибыла в страну 12 сентября.

© Sputnik / Сергей Пятаков Делегация Казахстана прибудет на форум женщин-предпринимателей в Ташкент

Среди целей бизнес-форума – оценка развития положения женщин в деловой среде Центральной Азии, решение проблем в сфере женского предпринимательства.

Кроме того, мероприятие помогло женщинам узнать об инновационных новшествах в предпринимательстве и поделиться своим опытом ведения бизнеса и деловыми навыками.

Глава Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева и Гульшара Абдыкаликова намерены подписать меморандум о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что казахстанская делегация также намерена посетить достопримечательности Самарканда.