Первый бизнес-форум женщин Узбекистана и Казахстана прошел в сентябре

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Женщины Узбекистана и Казахстана провели первый в истории бизнес-форум, сообщает UzDaily.uz.
Делегация РК во главе с государственным секретарем, председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике прибыла в страну 12 сентября.
Среди целей бизнес-форума – оценка развития положения женщин в деловой среде Центральной Азии, решение проблем в сфере женского предпринимательства.
Кроме того, мероприятие помогло женщинам узнать об инновационных новшествах в предпринимательстве и поделиться своим опытом ведения бизнеса и деловыми навыками.
Глава Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева и Гульшара Абдыкаликова намерены подписать меморандум о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что казахстанская делегация также намерена посетить достопримечательности Самарканда.