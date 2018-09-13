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Конференция Духовный Шелковый путь. Великие гуманистические традиции и вызовы современности в Бишкеке

Узбекистан предложил расширить духовное сотрудничество в Центральной Азии

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Политика
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Такую инициативу озвучили на конференции "Духовный Шелковый путь. Великие гуманистические традиции и вызовы современности" в Бишкеке.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. В Бишкеке в сентябре прошла конференция "Духовный Шелковый путь. Великие гуманистические традиции и вызовы", сообщает Sputnik Кыргызстан.

В мероприятии приняли участие 160 представителей  различных организаций из восьми стран, организаторами выступили Духовное управление мусульман Кыргызстана и Совет муфтиев России.

Душанбе
© Flickr / Chris Price
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Одной из основных тем стала борьба с радикальными формами ислама. Представители Узбекистана предложили расширять сотрудничество в духовной сфере, а также рассказали об удачном опыте совместной работы с Азербайджаном.

По итогам мероприятия участники приняли резолюцию, предполагающую выработать единые принципы и методы в отношении публикации и распространения религиозной литературы, содействие в подготовке государственных служащих, занимающихся вопросами религиозной деятельности. Следующая конференция пройдет в 2019 году в Астане.

Теги:
Шелковый путь, Конференция, Узбекистан



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