Узбекистан предложил расширить духовное сотрудничество в Центральной Азии

Такую инициативу озвучили на конференции "Духовный Шелковый путь. Великие гуманистические традиции и вызовы современности" в Бишкеке.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. В Бишкеке в сентябре прошла конференция "Духовный Шелковый путь. Великие гуманистические традиции и вызовы", сообщает Sputnik Кыргызстан.

В мероприятии приняли участие 160 представителей различных организаций из восьми стран, организаторами выступили Духовное управление мусульман Кыргызстана и Совет муфтиев России.

Одной из основных тем стала борьба с радикальными формами ислама. Представители Узбекистана предложили расширять сотрудничество в духовной сфере, а также рассказали об удачном опыте совместной работы с Азербайджаном.

По итогам мероприятия участники приняли резолюцию, предполагающую выработать единые принципы и методы в отношении публикации и распространения религиозной литературы, содействие в подготовке государственных служащих, занимающихся вопросами религиозной деятельности. Следующая конференция пройдет в 2019 году в Астане.