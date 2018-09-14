14:41 14 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов

Посол Узбекистана в России назначен главой "Узбекнефтегаза"

Sputnik
Политика
Получить короткую ссылку
37010

Бахром Ашрафханов выполнял дипломатические обязанности с 2016 года, на новой должности он сменил Алишера Султанова.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Председателем правления компании "Узбекнефтегаз" 12 сентября назначен Бахром Ашрафханов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на МИД республики.

Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов
Sputnik
Ашрафханов: октябрьский визит Путина в Узбекистан станет историческим

Ашрафханов два года работал послом Узбекистана в России, на новой должности он сменил Алишера Султанова, который стал заместителем председателя правления.

В конце августа Султанов по дороге из Бекабада в Ташкент попал в ДТП, находясь в правительственном кортеже. По сообщению местных СМИ, он получил существенные травмы.

Согласно международной практике старший дипломат будет назначен временным поверенным в делах Республики Узбекистан в Российской Федерации.

Пост чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в России Бахром Ашрафханов получил в феврале 2016 года, до него с октября 2014 по декабрь 2015 года эти обязанности исполнял Акмал Камалов.

Теги:
Бахром Ашрафханов, Россия, Посол, Узбекнефтегаз



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент и Первая леди США Дональд и Меланья Трамп перед ужином стран-партнеров НАТО (11 июля 2018). Брюссель
    Не надо драмы!

    СМИ сообщают, что намечавшаяся встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не состоится.

  • Школьный коридор
    Не все дома

    Директор Рижской основной школы рассказала об учителях с психическими заболеваниями в латвийских учебных заведениях.

  • Пульт от телевизора, архивное фото
    "Правильные" новости

    В Литве начинается бесплатная ретрансляция телеканала на русском языке, созданном при поддержке США.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
Теплая встреча: Узбекистан впервые посетил с визитом президент Беларуси
Диктатура в хорошем смысле: как Лукашенко и Мирзиёев шутили о серьезном
Никаких меморандумов, или Что Ташкент и Минск ждут друг от друга
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054