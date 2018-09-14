Посол Узбекистана в России назначен главой "Узбекнефтегаза"

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Председателем правления компании "Узбекнефтегаз" 12 сентября назначен Бахром Ашрафханов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на МИД республики.
Ашрафханов два года работал послом Узбекистана в России, на новой должности он сменил Алишера Султанова, который стал заместителем председателя правления.
В конце августа Султанов по дороге из Бекабада в Ташкент попал в ДТП, находясь в правительственном кортеже. По сообщению местных СМИ, он получил существенные травмы.
Согласно международной практике старший дипломат будет назначен временным поверенным в делах Республики Узбекистан в Российской Федерации.
Пост чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в России Бахром Ашрафханов получил в феврале 2016 года, до него с октября 2014 по декабрь 2015 года эти обязанности исполнял Акмал Камалов.