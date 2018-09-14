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Представители движения Талибан

МИД России: талибов не удастся силой принудить к переговорам

AP/ str/Haider Shah
Политика
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Сейчас существует угроза захвата талибами уезда Дай-Мирдад в центральной афганской провинции Вардак.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Развитие ситуации в Афганистане подтверждает несостоятельность ставки на силовое принуждение талибов к переговорам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Афганский боевик
© Flickr / DVIDSHUB
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На брифинге в четверг Захарова отметила, что ситуация в Афганистане остается напряженной: под контроль движения талибов перешел уезд Хамаб в провинции Джаузджан на границе с Туркменистаном, также существует угроза захвата талибами уезда Дай-Мирдад в центральной провинции Вардак, а в провинции Нангархар и в Кабуле прогремела серия взрывов, в результате которых погибли десятки человек.

"На наш взгляд, подобное развитие событий лишний раз подтверждает несостоятельность ставки на силовое принуждение талибов к переговорам и необходимость мирного решения афганской проблемы, в том числе при содействии международных партнеров в рамках московского формата", - цитирует Захарову РИА Новости.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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Теги:
Мария Захарова, МИД РФ, Радикальное движение "Талибан", Афганистан, Москва



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