МИД России: талибов не удастся силой принудить к переговорам

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Развитие ситуации в Афганистане подтверждает несостоятельность ставки на силовое принуждение талибов к переговорам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

© Flickr / DVIDSHUB Талибы перешли черту: почему диалог в Москве не состоится

На брифинге в четверг Захарова отметила, что ситуация в Афганистане остается напряженной: под контроль движения талибов перешел уезд Хамаб в провинции Джаузджан на границе с Туркменистаном, также существует угроза захвата талибами уезда Дай-Мирдад в центральной провинции Вардак, а в провинции Нангархар и в Кабуле прогремела серия взрывов, в результате которых погибли десятки человек.

"На наш взгляд, подобное развитие событий лишний раз подтверждает несостоятельность ставки на силовое принуждение талибов к переговорам и необходимость мирного решения афганской проблемы, в том числе при содействии международных партнеров в рамках московского формата", - цитирует Захарову РИА Новости.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.