Беларусь поможет Узбекистану модернизировать медицину

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов встретился с делегацией во главе с министром здравоохранения Республики Беларусь Валерием Малашко.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Узбекистан и Беларусь намерены сотрудничать в модернизации медицины, развитии информационных систем в медицинском образовании, подготовке кадров и управлении ими, сообщает пресс-служба Минздрава.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов встретился с делегацией во главе с министром здравоохранения Республики Беларусь Валерием Малашко.

Стороны обсудили вопросы налаживания сотрудничества в модернизации медицины, поддержки в этой области инвестиционных проектов, обмена опытом по развитию информационной системы в медицинском образовании, подготовке кадров и управлении ими.

"Особое внимание будет уделено поддержке сотрудничества между медицинскими образовательными учреждениями и научно-исследовательскими центрами в сфере образования по переподготовке и повышению квалификации кадров", - говорится в сообщении.

Предусматривается обмен опытом в развитии фармацевтической отрасли, фундаментальных и научно-практических исследований в области санитарии-эпидемиологии, клинической и профилактической медицины, медицинской радиологии.

Белорусская делегация во время визита знакомится с деятельностью медицинских учреждений в Узбекистане.

Минздрав Узбекистана Министр здравоохранения Республики Узбекистан Алишер Шадманов встретился с делегацией во главе с министром здравоохранения Республики Беларусь Валерием Малашко.

В рамках официального визита президента Беларусм Александра Лукашенко между правительствами и министерствами стран подписан ряд двусторонних документов, в том числе соглашение между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь о межведомственном сотрудничестве в сфере судебно-медицинской деятельности и соглашение между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Министерством здравоохранения Республики Беларусь о межведомственном сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицинской науки.