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И.о. хокима столицы избран сенатором Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Хокима Ташкента избрали сенатором Олий Мажлиса Узбекистана

Пресс-служба хокимията города Ташкента
Политика
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Назначение Джахонгира Артыкходжаева стало одним из главных вопросов повестки дня на заседании Кенгаша народных депутатов.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев назначен сенатором Олий Мажлиса Узбекистана, сообщает пресс-служба хокимията.

Это решение депутаты приняли в ходе очередного заседания Кенгаша столицы, которое прошло 14 сентября в большом зале Государственной консерватории.

И.о. хокима столицы избран сенатором Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Пресс-служба хокимията города Ташкента
И.о. хокима столицы избран сенатором Олий Мажлиса Республики Узбекистан

"Открыл заседание председатель Центрального избирательного комитета Узбекистана М.Абдусаломов. Одной из главных тем повестки дня был вопрос об избрании исполняющего обязанности хокима города Ташкента Джахонгира Артыкходжаева членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. В результате тайного голосования Артыкходжаев стал сенатором Олий Мажлиса Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

С 6 по 8 сентября в Ташкенте также прошли встречи Артыкходжаева с зарубежными и узбекистанскими инвесторами. Они договорились о постройке новых домов и реконструкции старых, совместных проектах по производству кожаной обуви, кулинарии. В случае реализации этих проектов в республике появится более 56 тысяч новых рабочих мест.

И.о. хокима столицы избран сенатором Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Пресс-служба хокимията города Ташкента
И.о. хокима столицы избран сенатором Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Джанхогир Артыкходжаев начал исполнять обязанности хокима столицы в конце апреля 2018 года. Основатель группы компаний Akfa сменил на этому посту Рахмонбека Усманова, он руководил городом в течение 7 лет. Летом и.о. хокима также стал депутатом партии УзЛиДеП. По закону он может совмещать все эти должности.

Теги:
Сенат Олий Мажлиса, Ташкент, хоким



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