Абдулла Арипов поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

Также Медведева поздравили премьер-министры Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поздравил с днем рождения по телефону председателя правительства России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

В сообщении отмечается, что во время беседы затрагивались актуальные вопросы двусторонних отношений.

Также Медведева поздравили премьер-министры Беларуси Сергей Румас, Казахстана Бакытжан Сагинтаев и Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

На прошлой неделе Арипов и Медведев встретились в Москве в рамках очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Премьеры обсудили подготовку к предстоящему в октябре визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан.