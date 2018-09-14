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Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с премьер-министром Узбекистана А. Ариповым

Абдулла Арипов поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

© Sputnik / Екатерина Штукина
Политика
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Также Медведева поздравили премьер-министры Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поздравил с днем рождения по телефону председателя правительства России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава правительства РФ Дмитрий Медведев
© Пресс-служба Правительства Российской Федерации
Что обсудили Медведев и Арипов на встрече в Москве

В сообщении отмечается, что во время беседы затрагивались актуальные вопросы двусторонних отношений.

Также Медведева поздравили премьер-министры Беларуси Сергей Румас, Казахстана Бакытжан Сагинтаев и Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

На прошлой неделе Арипов и Медведев встретились в Москве в рамках очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Премьеры обсудили подготовку к предстоящему в октябре визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан. 

Теги:
Дмитрий Медведев, Абдулла Арипов, Узбекистан, Россия



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