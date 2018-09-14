Только конкретика: что подписали Мирзиёев и Лукашенко в Ташкенте

За громкими и красивыми фразами, произнесенными президентами Беларуси и Узбекистана на брифинге, скрывается внушительный пакет подписанных договоров. О чем именно договорились лидеры двух стран – читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik, Антон Курилкин. Переговоры между главами государств получились крайне насыщенными – помимо встречи в расширенном составе, президенты проговорили с глазу на глаз около трех часов.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Теплая встреча: Узбекистан впервые посетил с визитом президент Беларуси 20

По итогам правительственных переговоров стороны подписали 19 документов. Самым важным из них стали межправительственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы и программа по его реализации, подчеркивается в официальных заявлениях.

Полный список подписанных в Ташкенте узбекско-белорусских документов:

Совместное заявление президентов Узбекистана и Беларуси;

Договор между правительством Республики Узбекистан и Республики Беларусь о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы и программа его реализации;

Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности;

Программа консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Беларуси на 2019-2020 годы;

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении от 22 декабря 1994 года;

Соглашение между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества; МО РФ Узбекистан и Беларусь будут развивать военно-техническое сотрудничество

Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республикой Белераусь о системе содействия взаимной торговле;

Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области науки и технологий;

Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах;

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Министерством сельского хозяйства и и продовольствия Республики Беларусь об экономическом сотрудничестве в области сельского хозяйства;

Соглашение между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Минздравом Беларуси о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки; Минздрав Узбекистана Беларусь поможет Узбекистану модернизировать медицину

Соглашение между Минздравом Узбекистана и Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере судебной медицины;

Соглашение между Министерством высшего и среднего образования Узбекистана и Министерством образования Беларуси о сотрудничестве в сфере высшего образования:

Соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры Узбекистана и Министерством культуры Беларуси;

Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Узбекистана и Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь;

Договор о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук Узбекистана и Национальной академией наук Республики Беларусь;

Программа о сотрудничестве в сфере туризма между Госкомтуризма Узбекистана и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь на 2019-2020 годы;

Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Узбекистана и Беларуси;

Соглашение между хокимиятом Ташкентской области Узбекистана и Минским областным комитетом Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях.

Отдельно стоит упомянуть ряд документов, на которые участники встречи обратили особое внимание. В частности, белорусский лидер, Александр Лукашенко предложил Узбекистану наладить взаимодействие в военно-промышленном комплексе.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Лукашенко о сотрудничестве с Узбекистаном: это не благотворительность

"Мы сегодня договорились, что не только отремонтируем, модернизируем вашу технику, летательные аппараты, бронетехнику, но и здесь, на вашей базе, можем создавать соответствующие заводы и модернизировать и Су, и МиГ, и БТР, и танки — в этом регионе море этой техники", — заявил президент Беларуси.

Техники на модернизацию у Узбекистана действительно много – 340 танков, 390 боевых машин пехоты и десанта, несколько сотен бронетранспортеров, артиллерийских систем и десятки самолетов.

Кроме этого, Александр Лукашенко обмолвился и о поставках узбекской армии современных систем управления войсками.

Возможностей по ремонту и модернизации техники у Беларуси много – еще во времена СССР в республике было построено множество ремонтных заводов и производственных предприятий. После распада Советского Союза Минску удалось не только не растерять, но и приумножить наследие.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президенты Узбекистана и Беларуси открыли завод по выпуску экскаваторов

Сегодня белорусские компании регулярно участвуют в зарубежных военно-промышленных выставках. О качестве работы оружейников из Беларуси свидетельствует и тот факт, что один из ведущих и крупнейших в мире российских ВПК тесно сотрудничает с Минском в вопросах производства электроники, оптики и различных комплектующих для вооружения.

Второе направление сотрудничества – сельхозтехника и выход на сопредельные рынки. Тут Минску и Ташкенту на руку географическое расположение – Беларусь заинтересована, как рассказал Лукашенко, в выходе на афганский рынок, а Ташкент – в экспорте тканей в Европу. Работать в данном направлении предполагается через создание совместных предприятий в Узбекистане.

"Мы сегодня открываемся миру, поэтому выход Беларуси на Узбекистан — это выход на стомиллионный рынок Центральной Азии и Афганистана, с которым мы активно сегодня взаимодействуем. Наши ресурсы и ваши технологии удешевят продукцию, а значит, будет и покупатель, серьезный покупатель", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Договорились президенты и о взаимодействии в сфере фармацевтики, атомной энергии и легкой промышленности. О планах сотрудничества красноречиво говорит установленная планка по объему взаимной торговли в один миллиард долларов в год. Впрочем, Александр Лукашенко настроен оптимистично, заметив, что если в каждой отрасли и регионе получится запустить совместный узбекско-белорусский проект, то страны в планируемый миллиард не улажатся.

"С нашими технологиями и той промышленной революцией, которую тут затеял мой коллега Шавкат Мирзиёев, мы и два миллиарда можем достичь", — подчеркнул белорусский лидер, выступая перед журналистами на совместном итоговом брифинге.

Во время визита первого лица Беларуси в Узбекистан в Ташкенте также проходил двусторонний бизнес-форум, который, по словам Шавката Мирзиёева, превзошел все ожидания.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Мирзиёев - Лукашенко: Узбекистан и Беларусь нуждаются друг в друге

"Вчера и сегодня продолжался бизнес-форум двух наших стран. Вы знаете, там мест не хватает!", - эмоционально рассказал президент Узбекистана на брифинге.

Результаты деловых переговоров также приятно удивили – по итогам двухдневной работы было подписано соглашений на 230 миллионов долларов.

Не осталось в стороне и культурно-гуманитарное сотрудничество: стороны обсудили вопросы диаспор (в Узбекистане, например, проживает 19 тысяч белорусов). Лидеры двух стран отметили прогресс в данной сфере и призвали не забывать об этом направлении сотрудничества.

Кроме того, Александр Лукашенко пригласил Шавката Мирзиёева приехать в Беларусь с ответным визитом в любое удобное для главы Узбекистана время.