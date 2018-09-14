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Флаги стран участниц СНГ

Совет глав стран СНГ обсудит в Душанбе политическое взаимодействие

© Интернет-портал СНГ
Политика
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Заседание пройдет 28 сентября, в узком формате стороны обменяются мнениями о взаимодействии в рамках интеграционного объединения.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Совет глав стран СНГ 28 сентября соберется в Душанбе на заседание по политическому взаимодействию, сообщает РИА Новости.

Также президенты обсудят культурно-гуманитарную область и безопасность, в узком формате обменяются мнениями о взаимодействии в рамках интеграционного объединения, обсудят вопросы председательства в Содружестве, дате и месте проведения следующего такого мероприятия.

Флаги стран-участниц СНГ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кроме того, участники намерены рассмотреть ряд документов, среди которых проект решения по случаю 70-летия со Дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года и план мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В сфере обеспечения безопасности будет представлена межгосударственная программа совместных мер по борьбе с преступностью.

Теги:
Конференция, советы, СНГ



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