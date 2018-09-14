Уникальный случай: Лукашенко посетил личную резиденцию Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко первым из глав государств, посещавших Узбекистан, посетил личную резиденцию Шавката Мирзиёева в предгорье Тянь-Шаня, сообщает Белорусское телеграфное агентство.

Резиденция располагается в 90 километрах от Ташкента на берегу Чарвакского водохранилища в предгорье западного Тянь-Шаня в 900 метрах над уровнем моря.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Только конкретика: что подписали Мирзиёев и Лукашенко в Ташкенте

С 12 по 14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко совершил первый за многие годы официальный визит в Узбекистан. Он встретился с Шавкатом Мирзиёевым, лидеры двух стран подписали более 19 соглашений.

Кроме того, они договорились довести товарооборот до миллиарда долларов. Переговоры получились крайне насыщенными, главы двух государств отметили, что страны Узбекистан и Беларусь нуждаются друг в друге.