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Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан

Уникальный случай: Лукашенко посетил личную резиденцию Мирзиёева

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Президент Беларуси оказался первым из глав государств, получившим приглашение.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко первым из глав государств, посещавших Узбекистан, посетил личную резиденцию Шавката Мирзиёева в предгорье Тянь-Шаня, сообщает Белорусское телеграфное агентство.

Резиденция располагается в 90 километрах от Ташкента на берегу Чарвакского водохранилища в предгорье западного Тянь-Шаня в 900 метрах над уровнем моря.

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Только конкретика: что подписали Мирзиёев и Лукашенко в Ташкенте

С 12 по 14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко совершил первый за многие годы официальный визит в Узбекистан. Он встретился с Шавкатом Мирзиёевым, лидеры двух стран подписали более 19 соглашений.

Кроме того, они договорились довести товарооборот до миллиарда долларов. Переговоры получились крайне насыщенными, главы двух государств отметили, что страны Узбекистан и Беларусь нуждаются друг в друге.

Теги:
Переговоры о мире, Шавкат Мирзиёев, Александр Лукашенко



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