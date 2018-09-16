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В МИД обсудили взаимодействие Узбекистана с ООН

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Абдулазиз Камилов со спецпредставителем генсека ООН разобрал повестку дня международной конференции, которую планируется провести в 2019 году в Ташкенте с участием ведущих международных аналитических центров.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. В субботу, 15 сентября, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял специального представителя Генерального секретаря ООН, главу регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталью Герман.

На встрече обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Узбекистана с ООН и ее структурами, в частности с РЦПДЦА, сообщает пресс-служба МИД.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Отдельное внимание было уделено ходу реализации важных международных инициатив, выдвинутых президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым с трибуны 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года.

В этом контексте, как подчеркивалось, принятие исторически важной резолюции Генассамблеи ООН «Укрепление регионального международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в центральноазиатском регионе» является подтверждением широкой международной поддержки развитию сотрудничества в Центральной Азии.

Стороны также рассмотрели некоторые проблемы регионального характера.

В беседе состоялся обмен мнениями относительно повестки дня международной конференции «Центральная Азия: новые возможности и перспективы регионального сотрудничества», которую планируется провести в 2019 году в Ташкенте с участием ведущих международных аналитических центров.




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