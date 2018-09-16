19:56 16 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Мобашар Джавад Акбар и Абдулазиз Камилов

Камилов провел переговоры с госминистром иностранных дел Индии

© МИД Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
32 0 0

В настоящее время страны готовятся к узбекско-индийской встрече на высшем уровне.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Абдулазиз Камилов обсудил с государственным министром иностранных дел Индии Мобашаром Джавадом Акбаром подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию, пишет пресс-служба МИД.

В настоящее время страны работают над содержательной частью узбекско-индийской встречи на высшем уровне. Проводятся мероприятия политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.

Ранее Мобашар Джавад Акбар выступил 13-14 сентября в Самарканде на пятом заседании диалога "Индия – Центральная Азия".

По теме

Новый маршрут: узбекистанцы полетят в Индию
Индия хочет быть партнером для всех сразу. Получится ли
Сплошной Болливуд: Узбекистан договорился с Индией об общих кинопроектах
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Абдулазиз Камилов, Узбекистан, Индия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Удар ножом в сердце, фото из архива
    Нож вместо денег

    В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.

  • Осы
    Смертельный рой

    Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.

  • Касей Хачегогу
    За кулисами

    О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.

  • Дилижанский национальный парк
    Берегите лес!

    За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Торжественный прием в честь 27-летия независимости Республики Узбекистан
Гостеприимно и вкусно: посольство Узбекистана устроило торжественный прием
Поросячий триатлон устроила китайский фермер Юй Сяобо
Китайский фермер готовит своих поросят к Олимпиаде-2022
Телефонные номера в Узбекистане
Узбекистан на проводе: как изменятся телефонные номера

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054