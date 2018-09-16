Камилов провел переговоры с госминистром иностранных дел Индии

В настоящее время страны готовятся к узбекско-индийской встрече на высшем уровне.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Абдулазиз Камилов обсудил с государственным министром иностранных дел Индии Мобашаром Джавадом Акбаром подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию, пишет пресс-служба МИД.

В настоящее время страны работают над содержательной частью узбекско-индийской встречи на высшем уровне. Проводятся мероприятия политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.

Ранее Мобашар Джавад Акбар выступил 13-14 сентября в Самарканде на пятом заседании диалога "Индия – Центральная Азия".