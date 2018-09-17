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Военнослужащий ВС Узбекистана во время учений

Военные Узбекистана примут участие в совместных учениях в Таджикистане

© Министерство обороны Узбекистана
Политика
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Всего в совместных учениях примут участие около 600 военнослужащих двух государств. Стороны уничтожат условные террористические группировки в горных районах Республики Таджикистан.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. На полигоне Чорухдайрон и в учебном центре "Нурафшон" Согдийской области с 18 по 22 сентября 2018 года пройдут совместные военные учения военнослужащих Минобороны Узбекистана и Таджикистана.

"В течение пяти дней около ста военнослужащих Минобороны Узбекистана, органы военного управления и ряд подразделений Минобороны Таджикистана будут отрабатывать учебно-боевые действия по выявлению и ликвидации условных террористических бандформирований в труднодоступной горной местности Согдийской области", - сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Всего в совместных учениях примут участие около 600 военнослужащих двух государств.

Шестнадцатого сентября группа военнослужащих Министерства обороны Узбекистана прибыла в Таджикистан для участия в совместных учениях.

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Напомним, что в ходе пребывания с официальным визитом в Узбекистане министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо отметил, что Вооруженные силы Узбекистана наиболее сильные и хорошо оснащенные в регионе. Военнослужащие армии Узбекистана имеют хорошую базу для подготовки учебно-боевых задач.

В ходе беседы с министром обороны Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым министр обороны Таджикистана пригласил военнослужащих Узбекистана принять участие в совместных учениях в труднодоступной местности и дал предложения по проведению между армейскими коллективами спортивных и культурных мероприятий.

Также в ходе этой встречи главами оборонных ведомств двух государств был подписан План военного сотрудничества на 2018 год.




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