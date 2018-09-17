Лондон отменил все правила в отношении России

Ну что ж. Лондонский апелляционный суд, неспособный отказать России во взыскании иска к Украине, вполне ожидаемо встал на лукавый путь судебных проволочек. И назначил дело к новому рассмотрению.

Напомним, в чем дело.

В 2013 году правительство тогда еще "прежней" Украины решило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму три миллиарда долларов с погашением 20 декабря 2015 года. Облигации были проведены через абсолютно надежную в этом смысле Ирландскую биржу, и их выкупила Россия. Этого никто не отрицает. Украина просто не хочет по этому долгу платить. Россия подала иск в Высокий суд Лондона. Дело было абсолютно тривиальное, и этот суд Россия вполне ожидаемо выиграла "по ускоренной процедуре" (подчеркнем, в данном случае для подобных дел "типовой"). Украина же подала апелляцию, требуя дополнительных слушаний по "политическим причинам".

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("Политические причины" — это, отметим, может быть что угодно. Ну что в долг брали под руководством законно избранного президента Януковича, которого потом снесли героической революцией, — и, значит, платить нельзя. Что Крым стал российским — и, значит, платить нельзя. Что от Украины отвалился Донбасс — и, значит, платить никак нельзя. И так далее.)

Скорее всего, несмотря на все эти политические объяснялки, новые слушания тоже закончатся для украинской стороны ничем. Вот только продлятся со всеми возможными апелляциями от трех до пяти лет, а что там будет с Украиной через пять лет, никто из ныне живущих не имеет понятия.

Еще раз повторимся: решение Лондона было вполне ожидаемым. Формально они так имели право поступить — и они так вполне ожидаемо поступили.

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Что теперь? Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства с учетом "всех политических моментов дела".

Причем даже не сразу. Сначала Россия еще и обратится в Верховный суд Англии, где министр финансов России Антон Силуанов надеется, "что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение".

Но проблема здесь даже не в самих деньгах. Для нас эти три миллиарда не сказать чтобы критичны: российские резервы по общему объему уже приближаются к полутриллиону долларов США.

Вопрос тут в другом: где эти резервы хранить?

Ведь если Высокий суд Лондона умудрился найти "лазейки" даже в абсолютно понятном и, казалось бы, бронебойном "деле о евробондах", то вся эта западная финансовая система, изначально построенная на доверии, больше никакого "доверия" вызывать в принципе не может.

И это теперь доказано опытным путем.

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А значит, не вызывают доверия и те отечественные финансисты, которые по-прежнему уверяют, что раз наша финансовая система является частью международной, то уже тем самым "находится под защитой".

По сути, решение апелляционной инстанции Высокого суда Лондона — это еще и сигнал. Сигнал к тому, что "русским можно не платить". Данная ситуация, внятно продемонстрировавшая правовой нигилизм и волюнтаризм наших западных партнеров.

Тут же все просто: "евробонды" до сегодняшнего дня считались самыми надежными и абсолютно защищенными от чего бы то ни было ценными бумагами. Ну да, формально они еще могут продолжать условно считаться таковыми: в иске к Украине формально России никто как бы не отказал. Это было бы уже слишком, там под эти бонды получали куда большие деньги те же Греция, Италия и Испания, например. И там за происходящим в Лондоне, без сомнений, весьма внимательно наблюдают.

Но для нас "новая реальность" уже фактически наступила. И мы просто физически не можем больше верить на слово англосаксонским джентльменам. Оно не стоит даже гроша.

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Нет, это вовсе не значит, что мы сейчас должны немедленно, в пожарном порядке предпринимать какие-то действия. Ну, может, кроме прекращения закупок валюты и размещения ее в американских и британских хотя бы банках на депозитных счетах.

Но делать вид, что "ничего не случилось", тоже, наверное, не стоит.