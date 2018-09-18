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Сэм Браунбэк - посол США по религиозным делам

Представитель Госдепа США по вопросам религии прибыл в Узбекистан

© УзА
Политика
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Ожидается, что американская делегация будет принята главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Делегация во главе с послом США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Сэмом Браунбэком прибыла в понедельник, 17 сентября, в Узбекистан.

Как сообщает УзА, во встрече примут участие ответственные лица ряда министерств и ведомств, представители институтов гражданского общества, религиозных конфессий.

Подпись документов
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В рамках мероприятия планируется подписание меморандума между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан, Независимым институтом по мониторингу формирования гражданского общества и Институтом глобального вовлечения США.

Ожидается, что американская делегация будет принята главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Сэм Браунбэк намерен заняться продвижением "законодательных реформ" по свободе вероисповедания в Узбекистане. Также Браунбэк обсудит с узбекистанскими коллегами "недавние позитивные шаги" в этом направлении.

 




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