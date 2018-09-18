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Владимир Норов

Норов: ШОС позволяет ЦА поддерживать отношения с Россией и Китаем

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Об этом директор Института стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана заявил во вторник.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Деятельность Шанхайской организации сотрудничества позволяет Центральной Азии поддерживать сбалансированные отношения с РФ и Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Владимира Норова.

Об этом генеральный секретарь международной организации в 2019-2021 годах, директор Института стратегических и межрегиональных исследований заявил журналистам во вторник.

Заседание государств-представительств стран ШОС
Страны ШОС обсуждают заявку Азербайджана на получение статуса наблюдателя

Он также добавил, что главное достижение ШОС – это строгое следование всех стран-участниц принципу "консенсуса" при принятии любых решений.

Норов получил должность генсекретаря ШОС в июне во время саммита в китайском Циндао.

По его мнению, государствам-членам имеет смысл объединиться ради достижения общей стабильности и безопасности на пространстве организации.

Ранее сообщалось, что на ближайшем заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС участники рассмотрят заявку Азербайджана на получение статуса наблюдателя.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2011 году, первыми участниками стали Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов в ШОС вошли Индия и Пакистан.

Теги:
Китай, Центральная Азия, ШОС



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