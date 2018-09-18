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Начало совместных узбекско-таджикских военных учений в Согдийской области

Совместные узбекско-таджикские военные учения начались в Согдийской области

Министерство обороны Узбекистана
Политика
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В ходе церемонии открытия учений было подчеркнуто, что такое тесное сотрудничество между двумя странами в военной сфере играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В понедельник, 17 сентября, состоялась церемония открытия совместных антитеррористических тактических учений спецподразделений Узбекистана и Таджикистана в учебном центре "Нурафшон", который находится в Согдийской области Республики Таджикистан.

Начало совместных узбекско-таджикских военных учений в Согдийской области
Министерство обороны Узбекистана
Начало совместных узбекско-таджикских военных учений в Согдийской области

В ней приняли участие первый заместитель министра обороны Таджикистана - начальник штаба генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, представители Министерства обороны Таджикистана и других силовых подразделений республики, а также военнослужащие Министерства обороны Узбекистана.

Начало совместных узбекско-таджикских военных учений в Согдийской области
Министерство обороны Узбекистана
Начало совместных узбекско-таджикских военных учений в Согдийской области

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Узбекистан.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что такое тесное сотрудничество между двумя странами в военной сфере играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Начало совместных узбекско-таджикских военных учений в Согдийской области
Министерство обороны Узбекистана
Начало совместных узбекско-таджикских военных учений в Согдийской области

По завершении церемонии эстрадные артисты исполнили для военных свои песни, что произвело особое впечатление на зрителей.

Начало совместных узбекско-таджикских военных учений в Согдийской области
Министерство обороны Узбекистана
Начало совместных узбекско-таджикских военных учений в Согдийской области

После церемонии Эмомали Собирзода ознакомился с условиями, созданными для узбекских военнослужащих. Он также посетил комнату духовности, отражающую культурные, национальные ценности, богатую историю Узбекистана и вооруженных сил республики.

Стоит отметить, что с 2017 года военнослужащие Министерства обороны Узбекистана успешно участвуют в различных международных учениях.




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