Шавкат Мирзиёев встретился с послом США в сфере религиозной свободы

Во время беседы президент Узбекистана отметил последовательное укрепление всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Штатами.

ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 сентября встретился с послом США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэлем Браунбэком, сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев поприветствовал гостя и отметил последовательное укрепление всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Штатами.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев принял посла США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы

"Подчеркнуто, что Узбекистан придает важное значение развитию конструктивного диалога в области "человеческого измерения", в том числе обеспечения религиозной свободы и межконфессионального согласия.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев принял посла США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы

Как отметил президент, политика Узбекистана в сфере религии основана на создании равных условий для представителей всех конфессий", - отмечается в сообщении.

В свою очередь Самуэль Браунбэк выразил признательность узбекистанскому лидеру за теплый прием и дал высокую оценку масштабных преобразований Узбекистана в обеспечении религиозной свободы и прав человека.