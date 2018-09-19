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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев примет участие в заседании совета глав государств СНГ в Душанбе

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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В Душанбе состоятся переговоры в узком и расширенном кругу, а также планируется подписание ряда документов.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27-28 сентября посетит Таджикистан, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ в Душанбе, сообщил в понедельник его пресс-секретарь Комил Алламжонов.

По его данным, в первый день визита запланирован ряд двусторонних мероприятий.

"Двадцать восьмого сентября президент Узбекистана примет участие в заседании совета глав государств СНГ в Душанбе", - добавил Алламжонов.

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Состоятся переговоры в узком и расширенном кругу, а также планируется подписание ряда документов.

Ранее Исполком СНГ сообщал, что Совет глав государств СНГ рассмотрит в Таджикистане вопросы политического взаимодействия, сотрудничества в культурно-гуманитарных областях, а также темы, связанные с обеспечением безопасности. По данным Исполкома, к наиболее важным документам относится проект решения по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года. В сфере обеспечения безопасности будет рассмотрена межгосударственная программа совместных мер по борьбе с преступностью на 2019-2023 годы, а также соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Теги:
Душанбе, Шавкат Мирзиёев, СНГ, Узбекистан



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