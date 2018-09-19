Узбекские и таджикские военные уничтожили "боевиков"

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Первый день совместных узбекско-таджикских военных учений завершился на полигоне Чорухдайрон в Согдийской области Таджикистана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства РУ.

В первый день учений был создан совместный оперативный штаб. Узбекистанские разведчики с помощью беспилотников выявили и передали вышестоящему командованию данные о районах расположения сил незаконных вооруженных формирований.

После анализа ситуации было принято решение о штурме укреплений боевиков. При поддержке бронетехники, вертолетов и минометов узбекские военные уверенно выполнили поставленные командованием задачи.

© Министерство обороны Узбекистана. Совместные узбекско-таджикские учения в Согдийской области

На возможных направлениях подхода подкреплений террористов с вертолетов был высажен смешанный узбекско-таджикский тактический десант.

Совместные военные учения вооруженных сил Узбекистана и Таджикистана продлятся до 22 сентября. Всего в учениях участвует около 600 военнослужащих.