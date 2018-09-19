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Даниель Розенблюм

Даниэль Розенблюм стал новым послом США в Узбекистане

© МИД Узбекистана / Анвар Ильясов
Политика
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За годы работы в некоммерческих организациях Розенблюм побывал во всех бывших республиках СССР

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Даниэль Розенблюм из Мэриленда, член-корреспондент Высшей исполнительной службы, стал чрезвычайным и полномочным послом США в Узбекистане.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял делегацию США во главе с командующим Национальной гвардией штата Миссисипи генералом Дженсоном Бойлзом
© МИД Узбекистана / Анвар Ильясов
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Об этом говорится на сайте Сената. С 19 января 2015 года эту должность занимала г-жа Памела Спратлен, которая была выдвинута Президентом Бараком Обамой 28 июля 2014 года, и утверждена Сенатом 20 ноября 2014 года. Она была приведена к присяге в качестве посла США в Узбекистане 18 декабря 2014 года. Данные на сайте посольства еще не обновлялись.

Дэниэл Розенблюм работал ранее в негосударственных организациях (НКО), занимавшихся защитой прав рабочих в пост-коммунистических странах и бывших республиках Советского Союза.

Как утверждает сам Розенблюм, за годы работы в НКО он побывал во всех бывших республиках СССР. С 1997 по 2014 года Розенблюм работал в Государственном департаменте США и занимался координацией американской помощи ряду стран. С 2014 начал заниматься в Государственном департаменте работой по улучшению отношений со странами Центральной Азии.




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