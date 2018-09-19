Даниэль Розенблюм стал новым послом США в Узбекистане

За годы работы в некоммерческих организациях Розенблюм побывал во всех бывших республиках СССР

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Даниэль Розенблюм из Мэриленда, член-корреспондент Высшей исполнительной службы, стал чрезвычайным и полномочным послом США в Узбекистане.

Об этом говорится на сайте Сената. С 19 января 2015 года эту должность занимала г-жа Памела Спратлен, которая была выдвинута Президентом Бараком Обамой 28 июля 2014 года, и утверждена Сенатом 20 ноября 2014 года. Она была приведена к присяге в качестве посла США в Узбекистане 18 декабря 2014 года. Данные на сайте посольства еще не обновлялись.

Дэниэл Розенблюм работал ранее в негосударственных организациях (НКО), занимавшихся защитой прав рабочих в пост-коммунистических странах и бывших республиках Советского Союза.

Как утверждает сам Розенблюм, за годы работы в НКО он побывал во всех бывших республиках СССР. С 1997 по 2014 года Розенблюм работал в Государственном департаменте США и занимался координацией американской помощи ряду стран. С 2014 начал заниматься в Государственном департаменте работой по улучшению отношений со странами Центральной Азии.