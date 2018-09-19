Мирзиёев: последние переговоры с США открыли новую эру партнерства

В среду президент Узбекистана принял делегацию из Соединенных Штатов Америки – командующего Национальной гвардией Миссисипи и члена Палаты представителей Конгресса.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду встретился с делегацией США – командующим Национальной гвардией штата Миссисипи, генералом Дженсоном Бойлзом и членом Палаты представителей Конгресса Трентом Келли, сообщает пресс-служба.

Республика Узбекистан и США реализуют совместные программы в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял командующего Национальной гвардией штата Миссисипи генерала Дженсона Бойлза и члена Палаты представителей Конгресса США Трента Келли

"Глава нашего государства, тепло приветствуя гостей, особо подчеркнул, что плодотворные встречи и переговоры на высшем уровне, проведенные в мае этого года в ходе официального визита в США, открыли новую эру стратегического партнёрства двух стран, наполнив его конкретным содержанием", - говорится в сообщении.

Участники американской делегации высоко оценили реформы и преобразования, которые проводятся в последнее время в Узбекистане, а также подтвердили намерение приложить усилия для дальнейшего успешного развития узбекско-американских отношений.