23:17 19 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB118.05
  • EUR9347.75
  • USD8039.00
Поиск

Мирзиёев: последние переговоры с США открыли новую эру партнерства

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
Получить короткую ссылку
21341

В среду президент Узбекистана принял делегацию из Соединенных Штатов Америки – командующего Национальной гвардией Миссисипи и члена Палаты представителей Конгресса.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду встретился с делегацией США – командующим Национальной гвардией штата Миссисипи, генералом Дженсоном Бойлзом и членом Палаты представителей Конгресса Трентом Келли, сообщает пресс-служба.

Республика Узбекистан и США реализуют совместные программы в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял командующего Национальной гвардией штата Миссисипи генерала Дженсона Бойлза и члена Палаты представителей Конгресса США Трента Келли
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял командующего Национальной гвардией штата Миссисипи генерала Дженсона Бойлза и члена Палаты представителей Конгресса США Трента Келли

"Глава нашего государства, тепло приветствуя гостей, особо подчеркнул, что плодотворные встречи и переговоры на высшем уровне, проведенные в мае этого года в ходе официального визита в США, открыли новую эру стратегического партнёрства двух стран, наполнив его конкретным содержанием", - говорится в сообщении.

Участники американской делегации высоко оценили реформы и преобразования, которые проводятся в последнее время в Узбекистане, а также подтвердили намерение приложить усилия для дальнейшего успешного развития узбекско-американских отношений.

Теги:
Делегация, Соединенные Штаты Америки, президент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Симфонический концерт — Open Air Ночь серенад, классики и рока
Симфония света и звука: ошеломляющий Open Air прошел в Ташкенте
В авиагарнизоне Бельбек почтили память погибшего экипажа Ил-20
"Никто не равнодушен": в гарнизоне "Бельбек" почтили память экипажа Ил-20
Эволюция iPhone
Совершенство техники: как менялся iPhone

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054