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Главы железных дорог стран ШОС обсудили в Ташкенте логистику

Главы железных дорог стран ШОС обсудили в Ташкенте логистику

railway.uz
Политика
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Участники встречи рассмотрели вопросы осуществления инфраструктурных проектов по строительству новых железнодорожных линий.

ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Первая встреча руководителей железнодорожных администраций стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась в среду в Ташкенте, ее участники обсудили развитие логистических центров, реализацию действующих и прорабатываемых совместных проектов.

"Первая встреча руководителей железнодорожных администраций государств-членов ШОС позволила обсудить необходимые условия повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта региона ШОС - создание и широкое использование сети логистических центров", - сообщили в пресс-службе.

Российскую делегацию на встрече возглавил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Участники встречи также рассмотрели вопросы поддержки в осуществлении инфраструктурных проектов по строительству новых железнодорожных линий, сопутствующей инфраструктуры в государствах-членах ШОС.

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По итогам встречи был подписан протокол, следующая встреча руководителей железнодорожных администраций государств-членов ШОС состоится в Казахстане.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.




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