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Владимир Норов

У Ташкента и Берлина схожие позиции по решению афганского вопроса — Норов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Узбекистан готов тесно сотрудничать с Евросоюзом, в частности с Германией, в вопросах обеспечения безопасности в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik, Дильшода Рахматова. Германская сторона располагает потенциалом для оказания содействия в обеспечении военной безопасности в Центральной Азии, а также в решении проблемы Афганистана, заявил в среду директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Владимир Норов.

Он подчеркнул, что одним из главных факторов, сближающих Ташкент и Берлин является схожесть позиций и подходов сторон к актуальным вопросам безопасности, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

К примеру и Узбекистан, и Германия выступают за мирное урегулирование афганского конфликта путем проведения переговоров и содействия социально-экономическому развитию Афганистана.

“Германская сторона располагает потенциалом для оказания содействия странам ЦА в преодолении последствий высыхания Аральского моря, рациональном использовании водных ресурсов, усовершенствовании водохранилищ, системы водоснабжения и водосбережения.  В борьбе с транснациональными угрозами — незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, а также в решении проблемы Афганистана”,— заявил политик.

Владимир Норов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Норов рассказал, что Узбекистан ждет от сотрудничества с Германией
В качестве позитивного опыта взаимодействия в этом направлении Норов привел пример сотрудничества в 2002 — 2016 годы, когда контингент Бундесвера использовал объекты города Термез для поддержки своей стабилизационной миссии в Афганистане.

Представители германской делегации в свою очередь подчеркнули, что понимают важность и необходимость мира и стабильности в этом регионе и будут способствовать реализации намеченных планов.

Теги:
Владимир Норов, Афганистан, Узбекистан, Германия



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