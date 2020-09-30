Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с двухдневным государственными визитом в Индии. Основная часть переговоров на высшем уровне запланирована на 1 октября.
Миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов дал интервью российскому телеканалу, в котором высказал свое отношение к экономическим санкциям, а также раскрыл детали перевода своих активов под юрисдикцию РФ.
В России прокомментировали заявления министра внутренних дел США о возможной блокаде РФ с целью не допустить контроль над поставками энергоресурсов на Ближний Восток. В Москве дали понять, что не потерпят такого давления со стороны Вашингтона.
Президент Узбекистана прибыл с двухдневным государственными визитом в Индию. В аэропорту главу государства с супругой встречали традиционными индийскими танцами в ярких костюмах с национальным колоритом.
Президент Узбекистана впервые посещает Индию с государственным визитом. Поездка продлится с 30 сентября по 1 октября. В преддверие переговоров на высшем уровне в Дели состоялся узбекско-индийский бизнес-форум с участием более 300 представителей от двух стран. Также в рамках визита открылась выставка, посвященная национальным узбекским товарам.
В беседе с официальными лицами Индии президент республики отметил, что в Узбекистане также много исторических памятников и святынь, необходимо расширять туристический обмен между странами.
Делегация хокимията Ташкента провела встречи с руководством Торгово-промышленной палаты Москвы и общероссийской организации «Деловая Россия», где были достигнуты договоренности о сотрудничестве.
Мирзиеёв пробудет в Индии до 1 октября. По итогам визита планируются принятие совместного заявления президента Узбекистана и премьер-министра Индии, подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных соглашений, документов между регионами и учреждениями двух стран.
Стало известно о кадровых изменениях, произошедших на заводе GM Uzbekistan в Асаке. В автокомпании подчеркнули, что руководство открыто к диалогу с талантливой молодежью, которая разделяет стремление компании развиваться и совершенствоваться.
Об этом президент Узбекистана заявил в выступлении на саммите, который прошел 27-28 сентября в таджикистанском Душанбе.
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