Президент Узбекистана впервые посещает Индию с государственным визитом. Поездка продлится с 30 сентября по 1 октября. В преддверие переговоров на высшем уровне в Дели состоялся узбекско-индийский бизнес-форум с участием более 300 представителей от двух стран. Также в рамках визита открылась выставка, посвященная национальным узбекским товарам.