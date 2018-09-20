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Представитель ЕС по вопросам безопасности Федерика Могерини

Могерини: европейский путь решения проблем будет во благо людей в Азии

© Flickr / PROMinisterie van Buitenlandse Zaken
Политика
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Могерини отметила, что подход ЕС - это укрепление партнерских отношений для обеспечения устойчивого взаимодействия во всех секторах.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Spunik. Евросоюз разработал стратегию по взаимодействию Европы и Азии.

"Взаимодействие – это дорога к будущему. Чем больше мы взаимодействуем, тем больше у нас возможностей для нахождения общих политических решений и обеспечения экономического благосостояния граждан", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Сергей Пятаков
Камилов встретился с делегацией Европарламента

Могерини отметила, что подход ЕС - это установление прочных сетей и укрепление партнерских отношений для обеспечения устойчивого взаимодействия во всех секторах.

"Это европейский путь решения проблем и возможностей, на благо людей как в Европе, так и в Азии", - подчеркнула она. 

Могерини обратила внимание на то, что ЕС хочет еще больше упрочить партнерство с Азией и сосредоточиться на предоставлении технической помощи, улучшении нормативно-правового регулирования и создании стимулов для продвижения и увеличения инвестиций.

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Теги:
Фредерика Могерини, Азия, Узбекистан, Евросоюз, Европа



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