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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Мария Захарова объяснила, почему Sputnik подвергается нападкам Запада

Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Официальный представитель МИД РФ отметила, что претензии к агентству начались после того, как СМИ вышло на конкурентоспособный уровень.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Претензии, предъявляемые в ряде стран Запада к международному агентству и радио Sputnik, объясняются высокой эффективностью его воздействия на целевую аудиторию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на форуме Baltic Weekend.

Она напомнила, что предшественница Sputnik, радиовещательная компания "Голос России", никогда не подвергалась подобным нападкам.

"Что же изменилось? Количество языков? У "Голоса России" их было даже больше. Цели и задачи? Они остались теми же. История? Да нет. Просто Sputnik стал эффективным. Своей информацией вы находите оптимальный путь к той аудитории, которая вам важна", – подчеркнула Захарова.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
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"Как только мы становимся глобально эффективными, как только выходим на конкурентоспособный уровень, тут же заканчиваются правила, моментально! Не остается ни толерантности, ни уважения к праву, к нормам закона. Мы оказываемся на тех космических орбитах, где земные законы перестают действовать, - отметила официальный представить МИД РФ. – Основные претензии в адрес Sputnik, которые я слышу от зарубежных коллег и журналистов, прежде всего французских, – "они распространяют дезинформацию". В ответ я говорю: "Подготовьте подборку примеров такой дезинформации". Так вот, за все это время нам не прислали ни одной новости Sputnik, которая могла бы быть приравнена к дезинформации".   

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете.

Теги:
Свобода СМИ, Запад, Sputnik, Россия, Мария Захарова



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