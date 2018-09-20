20:00 20 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB118.05
  • EUR9347.75
  • USD8039.00
Поиск
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и Государственный министр МИД Федеративной Республики Германия Нильс Аннен

Глава МИД Узбекистана и госминистр МИД Германии обсудили сотрудничество

МИД Узбекистана / Зафара Юлдашкулова
Политика
Получить короткую ссылку
32 0 0

Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял с рабочим визитом государственного министра МИД Германии Нильса Аннена.

Стороны обсудили обмен визитами в 2019 году на высшем уровне, а также сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Владимир Норов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Норов рассказал, чего Узбекистан ждет от сотрудничества с Германией
На встрече состоялся обмен мнениями по графику предстоящих межправительственных, межведомственных, межпарламентских контактов, других совместных мероприятий.

Стороны также наметили на ноябрь текущего года новые планы по межмидовским политическим консультациям на уровне глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и ФРГ.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Выставка товаров из Беларуси в Ташкенте
Made in Belarus: что представили белорусы в Ташкенте
Часть побережья в Греции оказалась в паутине
Нашествие пауков: побережье Греции затянуло белой сетью
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Крушение Ил-20 в Сирии: как и где все произошло

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054