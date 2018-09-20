Глава МИД Узбекистана и госминистр МИД Германии обсудили сотрудничество

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял с рабочим визитом государственного министра МИД Германии Нильса Аннена.
Стороны обсудили обмен визитами в 2019 году на высшем уровне, а также сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, передает пресс-служба МИД Узбекистана.
Стороны также наметили на ноябрь текущего года новые планы по межмидовским политическим консультациям на уровне глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и ФРГ.