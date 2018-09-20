Глава МИД Узбекистана и госминистр МИД Германии обсудили сотрудничество

Стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял с рабочим визитом государственного министра МИД Германии Нильса Аннена.

Стороны обсудили обмен визитами в 2019 году на высшем уровне, а также сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

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На встрече состоялся обмен мнениями по графику предстоящих межправительственных, межведомственных, межпарламентских контактов, других совместных мероприятий.

Стороны также наметили на ноябрь текущего года новые планы по межмидовским политическим консультациям на уровне глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и ФРГ.