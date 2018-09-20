Реклама и олимпийские центры: Мирзиёев дал указания по развитию спорта

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 сентября провел совещание по вопросам развития спорта и физической культуры в республике, сообщает пресс-служба главы государства.

Он распорядился активнее вести работу по привлечению узбекистанцев к спорту и активному образу жизни – организовывать спортивные центры по льготным ценам, резко увеличить число спортивных соревнований районного, городского и республиканского уровня, поощрять победителей денежными призами.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев дал указания по развитию спорта

В неиспользуемых зданиях в ближайшее время могут появиться спортивные секции.

"Необходимо разработать пятилетнюю национальную концепцию по популяризации спорта в нашей стране. Основным ее направлением и результатом должно стать призыв населения к регулярному занятию физической культурой, предотвращение посредством этого заболеваний, утверждение здорового образа жизни и продление жизни людей", - сказал президент.

Кроме того, Мирзиёев поручил начать выпуск регулярных передач на спортивные темы и социальной рекламы на телевидении.