Вашингтон ввел санкции против Пекина из-за покупки Су-35 и С-400

В Белом доме уточнили, что санкции не подразумевают подрыва обороноспособности России и Китая.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. США в четверг ввели санкции против сотрудников Министерства обороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российского оружия, свидетельствуют документы на сайтах Госдепа и американского Минфина.

Под ограничения, в частности, попали департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его глава Ли Шанфу. Совет осуществляет руководство над вооруженными силами страны, его возглавляет непосредственно председатель КНР Си Цзиньпин.

В санкционный список попали также "Оборонлогистика", Комсомольский авиазавод Гагарина, производящий самолеты "Сухой", и ЧВК Вагнера.

Представитель Белого дома в телефонном брифинге уточнил РИА Новости, что ограничительные меры были спровоцированы закупками у российской стороны Су-35 в декабре прошлого года и зенитных ракетных систем С-400 в январе 2018 года. По его словам, обе транзакции прошли уже после вступления в силу антироссийских санкций.

Высокопоставленный чиновник добавил, что санкции нацелены именно на Москву, но не подразумевают подрыва обороноспособности России и Китая.

По его словам, абсолютная цель этих действий — предотвратить поток денежных средств российскому правительству.