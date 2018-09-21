На заседании ШОС спецслужбы Китая рассказали о борьбе с кибертерроризмом

ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В китайском городе Ханчжоу с 17 по 21 сентября проходит семинар Шанхайской организации сотрудничества, сообщает РИА Новости.
Собравшиеся обсудили противодействие распространению терроризма и экстремизма в интернете, опытом поделились спецслужбы Китая.
В качестве доказательств таких преступлений они используют электронные данные.
В конце июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О противодействии экстремизму", он предполагает в том числе блокировку сайтов с призывами к террористической деятельности.
Кроме того, документ дает определение понятиям "экстремизм" и "борьба с экстремизмом".
Ранее в пятницу в Узбекистане учредили комиссию по борьбе с финансированием терроризма. Ее создали для успешного сотрудничества с остальными государствами-членами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.