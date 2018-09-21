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На заседании ШОС спецслужбы Китая рассказали о борьбе с кибертерроризмом

AP Photo
Политика
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Семинар в китайском городе Ханчжоу прошел с 17 по 21 сентября, его организовало Министерство общественной безопасности при координации Исполкома РАТС организации.

ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В китайском городе Ханчжоу с 17 по 21 сентября проходит семинар Шанхайской организации сотрудничества, сообщает РИА Новости.

Собравшиеся обсудили противодействие распространению терроризма и экстремизма в интернете, опытом поделились спецслужбы Китая.

Бойцы отряда народного ополчения Соколы пустыни демонстрируют флаг запрещенной в РФ ИГИЛ.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Узбекистане учреждена комиссия по борьбе с финансированием терроризма

В качестве доказательств таких преступлений они используют электронные данные.

В конце июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О противодействии экстремизму", он предполагает в том числе блокировку сайтов с призывами к террористической деятельности.

Кроме того, документ дает определение понятиям "экстремизм" и "борьба с экстремизмом".

Ранее в пятницу в Узбекистане учредили комиссию по борьбе с финансированием терроризма. Ее создали для успешного сотрудничества с остальными государствами-членами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.

Теги:
Терроризм, РАТС ШОС, ШОС



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