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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (слева) и канцлер Германии Ангела Меркель

Прошла мимо и не пожала руку: как поссорились Меркель и Мэй

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Немецкий канцлер не стала здороваться с британским премьером в присутствии других европейских политиков.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель прошла мимо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, когда они пересеклись на полях неформального саммита Евросюза, сообщает Daily Express.

Эпизод, показавший, как пишет издание, пренебрежительное отношение Меркель к Мэй, произошел в накануне в Зальцбурге.

По данным издания, немецкий канцлер подошла к группе политиков, среди которых была и британский премьер. Мэй улыбнулась и подалась вперед к немецкому канцлеру, однако та проигнорировала ее жест и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте.

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На встрече главы государств и правительств стран-участниц обсуждали проблемы миграции, Brexit и внутренней безопасности.

Как пишет РИА Новости, отношения между Меркель и Мэй никогда нельзя было назвать теплыми. Политологи не раз отмечали, что женщины здороваются друг с другом "сквозь зубы". В первую очередь это связано с темой Brexit, считают эксперты. При этом за последний год политики не раз общались и даже договорились вместе противостоять "усилившейся агрессии со стороны России".

Теги:
Тереза Мэй, Ангела Меркель, Великобритания, Германия



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