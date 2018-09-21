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Национальная авиакомпания приняла участие в международной конференции

Узбекистан активизирует сотрудничество с Таджикистаном в авиасфере

Пресс-служба "Узбекистон хаво йуллари"
Политика
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О процедурах взаимодействия и координации правоохранительных органов стороны договорились на международной конференции с участием "Узбекистон хаво йуллари".

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" приняла участие в международной конференции "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности", сообщает пресс-служба перевозчика.

Национальная авиакомпания провела секционное заседание "Актуальные вопросы развития воздушного транспорта в Центральной Азии", к нему присоединились свыше 60 зарубежных гостей, в том числе представители международных агентств, авиаперевозчиков, логистических компаний.

В ходе обсуждения Узбекистан договорился с Таджикистаном о процедурах взаимодействия и координации правоохранительных органов двух стран, а также о сотрудничестве с авиакомпанией AzurAir.

"По итогам секционного заседания НАК "Узбекистон хаво йуллари" и Международная ассоциация воздушного транспорта IАТА подписали План совместных действий на 2018-2025гг. по дальнейшему развитию сферы авиационных услуг Узбекистана, который включает в себя мероприятия по внедрению современных стандартов и технологий в аэропорту Ташкента", - также уточняется в сообщении.

"Узбекистон хаво йуллари" за последний год сделала большие шаги в развитии – запущены новые рейсы в Душанбе, Дубаи, Бишкек, Москву, из Самарканда в Стамбул, повышается комфортность авиаперелетов и безопасность.

Теги:
Узбекистон хаво йуллари, авиация, Таджикистан



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